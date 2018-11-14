За взятку 200 тысяч гривен будут судить заммэра Черновцов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Заместитель председателя Черновицкого горсовета и топ-менеджеров компании “Хлеб Украины” будут судить за взятку в 200 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

“Киевская местная прокуратура № 7 направила в суд обвинительный акт в отношении группы лиц из числа высокопоставленных должностных лиц предприятия ГАК „Хлеб Украины“ и их пособников, которые требовали и получили от коммерсанта неправомерную выгоду за не расторжение договора аренды государственного имущества”, — говорится в сообщении.

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Так, на скамье подсудимых оказались исполняющий обязанности председателя правления ГАК “Хлеб Украины”, директор Дочернего предприятия ГАК “Хлеб Украины” “Черновицкий комбинат хлебопродуктов”, заместитель городского председателя г. Черновцы и юрист ГАК “Хлеб Украины”.

Как установлено следствием, указанные лица, сговорившись между собой, требовали от бизнесмена ежемесячную плату в сумме 100 тыс. грн за не расторжение договора аренды помещений имущественного комплекса дочернего предприятия “Хлеб Украины”.

Напомним, 4 мая 2018 года по результатам комплекса следственных действий, проведенных прокуратурой совместно с СБУ на территории г. Киева и г. Луцк, вышеуказанных лиц задержали во время получения 200 тыс. грн неправомерной выгоды, которые были переданы им двумя траншами.

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Сейчас обвинительный акт в отношении всех четырех подозреваемых по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, направлен в Печерский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

Также за растрату 145 млн грн будут судить киевского зернотрейдера. Отметим, что рассмотрение дела по обвинению в нанесении ущерба должностных лиц ПАО “Государственная продовольственно-зерновая компания” (ГПЗКУ) уже продолжается 22 месяца.

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