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За пытки и удерживание пленных в "Изоляции" сообщили подозрение уже 10 боевикам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Донецкой области заочно сообщено о подозрении боевике "МГБ ДНР", который подозревается в том, что пытал пленных в подпольной тюрьме "Изоляция". В общем сообщено о подозрении в указанных преступлениях 10 злоумышленникам. Об этом сообщили УНН в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры и ГУНП в области.

Цитата:

"Представителю НВФ РФ заочно сообщено о подозрении в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года 28-летний участник НВФ "МГБ" так называемой ДНР, находясь на должности оперуполномоченного, незаконно лишал свободы и пытал лиц на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке", - сообщили в прокуратуре.

Детали

В то же время, как сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, в настоящее время фигуранту заочно сообщено еще и о подозрении в участии в террористической организации - ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

По данным прокуратуры, в частности, якобы за сотрудничество с правоохранительными органами Украины, правонарушитель, "угрожая применением огнестрельного оружия, применял к гражданским лицам физическое насилие, нанося удары ногами и руками по телу, принудительно погружал голову пострадавших в емкость с водой".

Дополнение

Всего на сегодня заочно сообщено о подозрении в указанных преступлениях десяти боевикам, которые пытали и незаконно удерживали граждан в тюрьме "Изоляция", сообщает Донецкая областная прокуратура и ГУНП в области.

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