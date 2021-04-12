За катування і утримання полонених в "Ізоляції" повідомили підозру вже 10 бойовикам
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Донеччині заочно повідомлено про підозру бойовику “МГБ ДНР”, який підозрюється у тому, що катував полонених у підпільній в’язниці “Ізоляція”. Загалом повідомлено про підозру у вказаних злочинах 10 зловмисникам. Про це УНН повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури та ГУНП в області.
Цитата:
"Представнику НЗФ РФ заочно повідомлено про підозру в участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року 28-річний учасник НВФ “МГБ” так званої ДНР, перебуваючи на посаді оперуповноваженого, незаконно позбавляв волі та катував осіб на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у місті Донецьку", - повідомили у прокуратурі.
Деталі
Водночас, як повідомляє пресслужба ГУНП в Донецькій області, наразі фігуранту заочно повідомлено ще й про підозру в участі у терористичній організації - ч. 1 ст. 258-3 ККУ.
За даними прокуратури, зокрема, нібито за співробітництво з правоохоронними органами України, правопорушник, "погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, застосовував до цивільних осіб фізичне насильство, наносячи удари ногами та руками по тілу, примусово занурював голову потерпілих у ємність із водою".
Доповнення
Загалом на сьогодні заочно повідомлено про підозру у вказаних злочинах десятьом бойовикам, які катували та незаконно утримували громадян у в’язниці "Ізоляція", повідомляє Донецька обласна прокуратура та ГУНП в області.