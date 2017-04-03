По факту смерти отца с сыном в Херсонской области открыто производство

“Открыто два уголовных производства. Первое — по ст.115 ч.2 „умышленное убийство“ по факту смерти ребенка. Второе — по ст.120 „доведение лица до самоубийства“ по факту смерти отца”, — сообщил А.Петренко.

Напомним, в Херсонской области мужчина вместе с 10-летним сыном прыгнул с моста Каховского шлюза.

В ходе расследования полиции города Новая Каховка установлено, житель с.Чернянка, взяв с собой 10-летнего ребенка, отправился на мост Каховского шлюза. После чего позвонил бывшей жене, сообщил о своем месте нахождения и прыгнул с ребенком в воду.

Как сообщила корреспонденту УНН бабушка мальчика, перед прыжком отец звонил матери ребенка и угрожал совершить самоубийство. По словам бабушки, месяц назад супруги разошлись, и мужчина неоднократно угрожал совершить самоубийство.

Тела мужчины и ребенка найдены и подняты на поверхность местными водолазами-любителями и отправлены на медицинскую экспертизу в морг.