По факту смерти отца с сыном в Херсонской области открыто производство

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101132 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116567 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175342 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128412 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123907 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116603 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106429 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107474 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103890 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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По факту смерти отца с сыном в Херсонской области открыто производство

По факту смерти отца с сыном в Херсонской области открыто производство

Киев  •  УНН

 • 12155 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 3 апреля. УНН. По факту смерти ребенка полиция Херсонской области открыла уголовное производство. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель начальника следственного отделения Новокаховского отдела полиции Александр Петренко.

“Открыто два уголовных производства. Первое — по ст.115 ч.2 „умышленное убийство“ по факту смерти ребенка. Второе — по ст.120 „доведение лица до самоубийства“ по факту смерти отца”, — сообщил А.Петренко.

Напомним, в Херсонской области мужчина вместе с 10-летним сыном прыгнул с моста Каховского шлюза.

В ходе расследования полиции города Новая Каховка установлено, житель с.Чернянка, взяв с собой 10-летнего ребенка, отправился на мост Каховского шлюза. После чего позвонил бывшей жене, сообщил о своем месте нахождения и прыгнул с ребенком в воду.

Как сообщила корреспонденту УНН бабушка мальчика, перед прыжком отец звонил матери ребенка и угрожал совершить самоубийство. По словам бабушки, месяц назад супруги разошлись, и мужчина неоднократно угрожал совершить самоубийство.

Тела мужчины и ребенка найдены и подняты на поверхность местными водолазами-любителями и отправлены на медицинскую экспертизу в морг.

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