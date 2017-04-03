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За фактом смерті батька з сином на Херсонщині відкрито провадження

За фактом смерті батька з сином на Херсонщині відкрито провадження

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 3 квітня. УНН. За фактом смерті дитини поліція Херсонщини відкрила кримінальне провадження. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник начальника слідчого відділеня Новокаховського відділу поліції Олександр Петренко.

“Відкрито два кримінальних провадження. Перше за ст.115 ч.2 „умисне убивство“ за фактом смерті дитини. Друге — за ст.120 „доведення особи до самогубства“ за фактом смерті батька”, — повідомив О.Петренко.

Нагадаємо, на Херсонщині чоловік разом з 10-річним сином стрибнув з мосту Каховського шлюзу.

Під час розслідування поліції міста Нова Каховка встановлено, житель с.Чорнянка, взявши з собою 10-річну дитину і вирушив на міст Каховського шлюзу. Після чого подзвонив колишній дружині, повідомив про своє місце знаходження та стрибнув з дитиною у воду на поверхні якої їх більше не бачили.

Як повідомила кореспонденту УНН бабуся хлопчика, перед стрибком батько звонив матері дитини та погрожував вчинити самогубство. За словами бабусі, місяць тому подружжя розійшлося, і чоловік неодноразово погрожував вчинити самогубство.

Тіла чоловіка та дитини знайдені і підняті на поверхню місцевими водолазами-любителями та відправлені на медичну експертизу в морг.

Українські Національні Новини

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