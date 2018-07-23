По факту избиения полицейскими юношей на Закарпатье открыто дело
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное производство по факту избиения полицейскими двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"Прокуратура начала уголовное производство, о превышении власти или служебных полномочий работниками управления патрульной полиции в Закарпатской области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 20 июля, около 4.00 к двум юношам, на служебном автомобиле, подъехали сотрудники патрульной полиции в Закарпатской области и начали их безосновательно бить.
Первичная квалификация в данном уголовном производстве по ч.2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
"Досудебное расследование в данном уголовном производстве будет осуществлять следственный отдел УСБУ в Закарпатской области, под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области", - отметили в прокуратуре.
Напомним, прокуратура Киева будет решать судьбу полицейского, избившего дубинкой мужчину на станции метро "Почтовая площадь" 9 июля.