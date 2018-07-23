За фактом побиття поліцейськими юнаків на Закарпатті відкрито справу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за фактом побиття поліцейськими двох чоловіків. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
"Прокуратура розпочала кримінальне провадження, щодо перевищення влади або службових повноважень працівниками управління патрульної поліції в Закарпатській області", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 20 липня, близько 4.00 до двох юнаків, на службовому автомобілі, під’їхали працівники патрульної поліції в Закарпатській області та почали їх безпідставно бити.
Первинна кваліфікація у даному кримінальному провадженні за ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
"Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюватиме слідчий відділ УСБУ в Закарпатській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, прокуратура Києва вирішуватиме долю поліцейського, який побив дубинкою чоловіка на станції метро "Поштова площа" 9 липня.