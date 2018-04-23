По факту отравления школьников в Запорожской обл. открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Прокуратура в Запорожской области открыла уголовное производство по факту отравления школьников в Вольнянском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, передает УНН.
"Токмакский местной прокуратурой Запорожской области было установлено, что 18 и 19 апреля 2018 в детское отделение Вольнянской центральной районной коммунальной больницы госпитализированы 5 детей - учащихся одного из учебных заведений Вольнянского района. Предварительный диагноз госпитализированных - острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.
По предварительным данным установлено, что отравление наступило вследствие употребления детьми в школе кондитерских изделий.
По данному факту было внесено сведения в ЕРДР и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) и ч. 1 ст. 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, принимаются меры для полного, объективного и беспристрастного исследования всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в инфекционном отделении детской больницы в Лисичанске остаются 11 детей , отравившихся после участия в детском мероприятии в Северодонецке.