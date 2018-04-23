За фактом отруєння школярів на Запоріжжі відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Прокуратура у Запорізької області відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння школярів у Вільнянському районі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області, передає УНН.
"Токмацькою місцевою прокуратурою Запорізької області було встановлено, що 18 та 19 квітня 2018 року до дитячого відділення Вільнянської центральної районної комунальної лікарні госпіталізовано п’ятеро дітей - учнів одного з навчальних закладів Вільнянського району. Попередній діагноз госпіталізованих – гостра кишкова інфекція", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними встановлено, що отруєння настало внаслідок вживання дітьми в школі кондитерських виробів.
За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) та ч. 1 ст. 325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України.
Наразі досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо повного, об’єктивного та неупередженого дослідження усіх обставин події.
Нагадаємо, в інфекційному відділенні дитячої лікарні у Лисичанську залишаються 11 дітей, які отруїлися після участі у дитячому заході у Сєвєродонецьку.