По факту отравления детей в спецшколе №41 в Черновцах начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В четверг 27 октября 2016 года руководитель Черновицкой гордской прокуратуры направил письмо в адрес начальника Черновицкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области с требованием провести проверку фактов, приведенных в СМИ, по заболеванию учеников и учителей Черновицкой специализированной школы "Образовательные ресурсы и технологический тренинг "I-III ступеней №41. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передает УНН.
Так, по результатам проверки установлено, что трое школьников указанного учебного заведения болеют острой кишечной инфекцией, а еще у одного ученика и учителя диагностировали пищевую токсикоинфекцию.
Кроме того, свою проверку провели специалисты Государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".
"С учетом полученных сведений и выводов, 02.11.2016 года Черновецким отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), в котором в настоящее время продолжается досудебное расследование ", - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство досудебным расследованием данного уголовного производства осуществляет Черновицкая городская прокуратура.
Напомним, как сообщал УНН, вопрос массового отравления детей в школе №41 рассматривали депутаты во время сессии .
Также напомним, в ВРУ отмечают, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.
По его словам, в течение последнего месяца, школьники травились некачественным питанием в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.
"Госпродпотребслужба умело рапортует, что в каждом из случаев держит ситуацию на контроле, однако, что планирует и планирует ли вообще что-то предпринимать чтобы тотально промониторить качество школьного питания - не говорит. А не говорит, потому что ничего в этом направлении не делает ", - отметил он и предложил родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.
"Готов поддержать такие обращения к контроллерам", - добавил С.Тригубенко.