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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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За фактом отруєння дітей у спецшколі №41 в Чернівцях розпочато кримінальне провадження

За фактом отруєння дітей у спецшколі №41 в Чернівцях розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У четвер 27 жовтня 2016 року керівник Чернівецької місцевої прокуратури скерував листа на адресу начальника Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області з вимогою провести перевірку фактів, наведених у ЗМІ, щодо захворювання учнів та вчителів Чернівецької спеціалізованої школи "Освітні ресурси та технологічний тренінг" І-ІІІ ступенів №41. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області, передає УНН.

Так, за результатами перевірки встановлено, що троє школярів вказаного навчального закладу хворіють на гостру кишкову інфекцію, а ще в одного учня та вчителя діагностували харчову токсикоінфекцію.

Крім того, свою перевірку провели спеціалісти Державної установи “Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”.

“З урахуванням отриманих відомостей та висновків, 02.11.2016 Чернівецьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей), у якому на даний час триває досудове розслідування”, — йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження здійснює Чернівецька місцева прокуратура.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, питання масового отруєння дітей у школі №41 розглядали депутати під час сесії.

Також нагадаємо, у ВРУ наголошують, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.

За його словами, протягом останнього місяця, школярі труїлися неякісним харчуванням в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях.

“Держпродспоживслужба вправно рапортує, що у кожному з випадків тримає ситуацію на контролі, проте, що планує та чи планує взагалі вживати аби тотально промоніторити якість шкільного харчування — не каже. А не каже, бо нічого в цьому напрямку не робить”, — зазначив він та запропонував батьківським комітетам на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади.

“Готовий підтримати такі звернення до контролерів”, — додав С.Тригубенко.

Українські Національні Новини

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