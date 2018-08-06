По факту нападения на дом журналистки открыто уголовное производство

"Правоохранители квалифицировали событие по ст. 162 Уголовного кодекса Украины - нарушение неприкосновенности жилища. Сейчас опрошены свидетели. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

Установлено, что с места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Мazda, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, на дом известной украинской журналистки, ведущей "Чрезвычайных новостей" Виктории Сеник было совершено нападение. Журналист Константин Стогний сообщил, что нападение совершили люди в камуфляжной форме. По его словам, одного из нападавших якобы узнали. По предварительным данным, это представитель чеченской криминальной группировки, который находится в розыске.