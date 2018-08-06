По факту нападения на дом журналистки открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. По факту нападения на дом журналистки Виктории Сеник открыто уголовное производство по статье о нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает УНН.
"Правоохранители квалифицировали событие по ст. 162 Уголовного кодекса Украины - нарушение неприкосновенности жилища. Сейчас опрошены свидетели. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.
Установлено, что с места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Мazda, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Напомним, на дом известной украинской журналистки, ведущей "Чрезвычайных новостей" Виктории Сеник было совершено нападение. Журналист Константин Стогний сообщил, что нападение совершили люди в камуфляжной форме. По его словам, одного из нападавших якобы узнали. По предварительным данным, это представитель чеченской криминальной группировки, который находится в розыске.