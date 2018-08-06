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За фактом нападу на дім журналістки відкрито кримінальне провадження

За фактом нападу на дім журналістки відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. За фактом нападу на дім журналістки Вікторії Сеник відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності житла. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області, передає УНН.

"Правоохоронці кваліфікували подію за ст. 162 Кримінального кодексу України - порушення недоторканності житла. Наразі опитані свідки. Проводяться заходи із встановлення осіб, причетних до скоєння злочину", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено, що з місця події зловмисники зникли на автомобілі Мazda, оперативно-розшукові заходи тривають.

Нагадаємо, на дім відомої української журналістки, ведучої "Надзвичайних новин" Вікторії Сеник було скоєно напад. Журналіст Костянтин Стогній повідомив, що напад скоїли люди в камуфляжній формі. За його словами, одного з нападників нібито впізнали. За попередніми даними, це представник чеченського кримінального угруповання, який перебуває в розшуку.

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