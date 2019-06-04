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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25518 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46797 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64162 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 110220 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136833 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144449 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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По факту ДТП в Киевской области при участии маршруток открыли производство

По факту ДТП в Киевской области при участии маршруток открыли производство

Киев  •  УНН

 • 16563 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. По факту дорожно-транспортного происшествия в Боярке Киевской области, в результате которого пострадали 26 человек, открыли уголовное производство. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Следственным управлением полиции Киевской области открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения", - отметили в полиции.

В пресс-службе сообщили, что водителя, который, по предварительной информации, виноват в этом ДТП, задержали. Транспортное средство - маршрутное такси Merсedes Sprinter - изъято в качестве вещественного доказательства и помещено на площадку временного содержания автотранспорта.

По данным полиции, по состоянию на сейчас в результате ДТП 26 человек получили травмы и госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии и помещены в реанимационное отделение.

Как сообщал УНН, в Киевской области столкнулись две маршрутки и легковушка.

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