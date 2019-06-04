По факту ДТП в Киевской области при участии маршруток открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. По факту дорожно-транспортного происшествия в Боярке Киевской области, в результате которого пострадали 26 человек, открыли уголовное производство. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
"Следственным управлением полиции Киевской области открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения", - отметили в полиции.
В пресс-службе сообщили, что водителя, который, по предварительной информации, виноват в этом ДТП, задержали. Транспортное средство - маршрутное такси Merсedes Sprinter - изъято в качестве вещественного доказательства и помещено на площадку временного содержания автотранспорта.
По данным полиции, по состоянию на сейчас в результате ДТП 26 человек получили травмы и госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии и помещены в реанимационное отделение.
Как сообщал УНН, в Киевской области столкнулись две маршрутки и легковушка.