За фактом ДТП на Київщині за участі маршруток відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. За фактом дорожньо-транспортної пригоди у Боярці Київської області, у результаті якої постраждали 26 людей, відкрили кримінальне провадження. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
"Слідчим управлінням поліції Київщини відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху", - зазначили у поліції.
У прес-службі повідомили, що водія, який, за попередньою інформацією, винний у цьому ДТП, затримали. Транспортний засіб – маршрутне таксі Merсedes Sprinter – вилучений в якості речового доказу та поміщений на майданчик тимчасового тримання автотранспорту.
За даними поліції, станом на зараз у результаті ДТП 26 людей отримали травми та госпіталізовані, троє з них знаходяться у тяжкому стані та поміщені в реанімаційне відділення.
Як повідомляв УНН, на Київщині зіткнулися дві маршрутки та легковик.