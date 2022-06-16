За двое суток россия нанесла 15 ракетных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

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"За минувшие сутки россия нанесла 6 ракетных ударов по территории Украины. За предыдущие сутки таких ударов было 9. Кроме того, в акватории морей продолжают находиться корабли противника, которые прикрывают свои наземные подразделения и наносят удары по нашему государству", – сказал Громов.

Напомним

14 июня сообщали, что ночью оккупанты нанесли удар сверхзвуковой ракетой по Доброполью.

Также рашисты обстреляли "Ураганами" Апостолово, четверо мирных жителей погибли.