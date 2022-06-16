За двое суток россия нанесла 15 ракетных ударов по Украине – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские оккупанты только за последние двое суток нанесли 15 ракетных ударов по Украине. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
Цитата
"За минувшие сутки россия нанесла 6 ракетных ударов по территории Украины. За предыдущие сутки таких ударов было 9. Кроме того, в акватории морей продолжают находиться корабли противника, которые прикрывают свои наземные подразделения и наносят удары по нашему государству", – сказал Громов.
Напомним
14 июня сообщали, что ночью оккупанты нанесли удар сверхзвуковой ракетой по Доброполью.
Также рашисты обстреляли "Ураганами" Апостолово, четверо мирных жителей погибли.