За дві доби росія завдала 15 ракетних ударів по Україні – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські окупанти лише за останні дві доби завдали 15 ракетних ударів по Україні. Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.
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"За минулу добу росія завдала 6 ракетних ударів по території України. Попередньої доби таких ударів було 9. Крім того, в акваторії морів продовжують перебувати кораблі противника, які прикривають свої наземні підрозділи та завдають ударів по нашій державі", – сказав Громов.
Нагадаємо
14 червня повідомляли, що вночі окупанти завдали удару надзвуковою ракетою по Добропіллю.
Також рашисти обстріляли "Ураганами" Апостолове, четверо мирних жителів загинули.