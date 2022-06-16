За дві доби росія завдала 15 ракетних ударів по Україні – Генштаб ЗСУ

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"За минулу добу росія завдала 6 ракетних ударів по території України. Попередньої доби таких ударів було 9. Крім того, в акваторії морів продовжують перебувати кораблі противника, які прикривають свої наземні підрозділи та завдають ударів по нашій державі", – сказав Громов.

Нагадаємо

14 червня повідомляли, що вночі окупанти завдали удару надзвуковою ракетою по Добропіллю.

Також рашисти обстріляли "Ураганами" Апостолове, четверо мирних жителів загинули.