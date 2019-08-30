За два дня в результате столкновений в Йемене погибли 13 человек, 70 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. За последние два дня 13 человек погибли, не менее 70 получили ранения в результате столкновений в йеменских провинциях Аден и Абьян. Об этом сообщил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
По словам Дюжаррика, улицы в Адене пустые, а аэропорт временно приостановил работу.
Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Лиз Гранде в четверг призвала все воюющие стороны соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права. Она также повторила свой призыв о поддержке гуманитарной деятельности в Йемене.
Дюжаррик сказал, что в этом году для осуществления плана гуманитарной помощи нужно 4,2 млрд долларов США, но пока собрано только 34 проц. этой суммы. Он заявил, что план направлен на поддержку более чем 20 млн йеменцев, 10 млн из которых целиком полагаются на гуманитарную помощь для удовлетворения базовых потребностей.
Йемен переживает самый серьезный в мире гуманитарный кризис. Почти четыре пятых жителей страны нуждаются той или иной форме гуманитарной помощи или защиты, отметил представитель генсека.
Дюжаррик заявил, что если обязательство по пожертвованиям не будут выполнены в ближайшее время, 22 основных программы могут быть закрыты в течение нескольких недель.
Как сообщал УНН, в США мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по полиции.