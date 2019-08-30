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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 30799 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117058 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127804 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119085 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124037 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127502 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152381 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150916 просмотра

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За два дня в результате столкновений в Йемене погибли 13 человек, 70 раненых

За два дня в результате столкновений в Йемене погибли 13 человек, 70 раненых

Киев  •  УНН

 • 8688 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. За последние два дня 13 человек погибли, не менее 70 получили ранения в результате столкновений в йеменских провинциях Аден и Абьян. Об этом сообщил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

По словам Дюжаррика, улицы в Адене пустые, а аэропорт временно приостановил работу.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Лиз Гранде в четверг призвала все воюющие стороны соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права. Она также повторила свой призыв о поддержке гуманитарной деятельности в Йемене.

Дюжаррик сказал, что в этом году для осуществления плана гуманитарной помощи нужно 4,2 млрд долларов США, но пока собрано только 34 проц. этой суммы. Он заявил, что план направлен на поддержку более чем 20 млн йеменцев, 10 млн из которых целиком полагаются на гуманитарную помощь для удовлетворения базовых потребностей.

Йемен переживает самый серьезный в мире гуманитарный кризис. Почти четыре пятых жителей страны нуждаются той или иной форме гуманитарной помощи или защиты, отметил представитель генсека.

Дюжаррик заявил, что если обязательство по пожертвованиям не будут выполнены в ближайшее время, 22 основных программы могут быть закрыты в течение нескольких недель.

Как сообщал УНН, в США мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по полиции.

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