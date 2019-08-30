За два дні в результаті зіткнень в Ємені загинули 13 людей, 70 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. За останні два дні 13 людей загинули, щонайменше 70 отримали поранення в результаті зіткнень в єменських провінціях Аден і Абьян. Про це повідомив у четвер офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН із посиланням на Xinhuanet.
За словами Дюжарріка, вулиці в Адені порожні, а аеропорт тимчасово призупинив роботу.
Координатор ООН з гуманітарних питань в Ємені Ліз Гранде в четвер закликала всі воюючі сторони дотримуватися своїх зобов’язань в рамках міжнародного гуманітарного права. Вона також повторила свій заклик про підтримку гуманітарної діяльності в Ємені.
Дюжаррік сказав, що в цьому році для здійснення плану гуманітарної допомоги потрібно 4,2 млрд доларів США, але поки зібрано лише 34 проц. цієї суми. Він заявив, що план спрямований на підтримку більш ніж 20 млн єменців, 10 млн з яких цілком покладаються на гуманітарну допомогу для задоволення базових потреб.
Ємен переживає найсерйознішу в світі гуманітарна криза. Майже чотири п’ятих жителів країни потребують тій чи іншій формі гуманітарної допомоги або захисту, зазначив представник генсека.
Дюжаррік заявив, що якщо зобов’язання по пожертвам не будуть виконані найближчим часом, 22 основних програми можуть бути закриті протягом декількох тижнів.
Як повідомляв УНН, в США чоловік забарикадувався в будинку та відкрив стрілянину по поліції.