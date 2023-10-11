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За сутки произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

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Киев. 11 октября. УН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 9 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.

Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Украинские Национальные Новости

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