За сутки в Украину вернулось еще более 16 тыс. человек, их направили на самоизоляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины пропустили на территорию государства более 16 тысяч наших граждан, которые вернулись из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Так, сообщается, что в числе украинцев, которые 28 марта вернулись из-за границы, более 5700 человек прибыли без собственного транспорта.
Почти 3,5 тысячи украинцев пограничники оформили в аэропорту "Борисполь". Эти граждане прибыли 21 чартерным и специальным авиарейсом.
Также вчера Украины оставили 5,3 тысячи иностранцев, которых оформлено на выезд.
"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 16 тысяч человек. Лицам, которые прибыли в Украину в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - сообщили в ГПСУ.
Напомним, ранее глава МВД сообщил, что для украинцев, прибывающих из-за рубежа, введут принудительную обсервацию.