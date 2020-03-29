Аваков: для українців, які прибувають з-за кордону, введуть примусову обсервацію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Режим пропуску українців з-за кордону став жорсткішим. Про заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє УНН з посиланням на МВС.
Буде інший режим перевірок та примусова обсервація.
"В наступні дні ще будуть авіарейси з дальніх країн, щоб забрати всіх наших громадян. Але буде інший режим перевірок та примусова обсервація. Ми зробили режим пропуску більш жорстким для наших громадян, користуючись досвідом 15 країн-партнерів", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, поліція має всі бази данних тих. хто прибув з-за кордону і поступово контролює дотримання режиму.
У рамках надзвичайної ситуації напрацьований механізм, коли за вказівкою головного санітарного лікаря поліція, за необхідності, примусово ізолює хворого.