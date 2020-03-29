Аваков: для украинцев, прибывающих из-за рубежа, введут принудительную обсервацию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Режим пропуска украинцев из-за рубежа стал жестче. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН со ссылкой на МВД.
Будет другой режим проверок и принудительная обсервация.
"В последующие дни еще будут авиарейсы из дальних стран, чтобы забрать всех наших граждан. Но будет другой режим проверок и принудительная обсервация. Мы сделали режим пропуска более жестким для наших граждан, используя опыт 15 стран-партнеров", говорится в сообщении.
Напомним, у полиции есть все базы данных тех. кто прибыл из-за границы и постепенно контролирует соблюдение режима.
В рамках чрезвычайной ситуации наработан механизм, когда по указанию главного санитарного врача полиция при необходимост, принудительно изолирует больного.