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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55511 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 65003 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Аваков: для украинцев, прибывающих из-за рубежа, введут принудительную обсервацию

Аваков: для украинцев, прибывающих из-за рубежа, введут принудительную обсервацию

Киев  •  УНН

 • 33643 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Режим пропуска украинцев из-за рубежа стал жестче. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Будет другой режим проверок и принудительная обсервация.

"В последующие дни еще будут авиарейсы из дальних стран, чтобы забрать всех наших граждан. Но будет другой режим проверок и принудительная обсервация. Мы сделали режим пропуска более жестким для наших граждан, используя опыт 15 стран-партнеров", говорится в сообщении.

Напомним, у полиции есть все базы данных тех. кто прибыл из-за границы и постепенно контролирует соблюдение режима.

В рамках чрезвычайной ситуации наработан механизм, когда по указанию главного санитарного врача полиция при необходимост, принудительно изолирует больного.

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