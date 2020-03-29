За добу в Україну повернулось ще понад 16 тис. осіб, їх направили на самоізоляцію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Минулої доби співробітники Держприкордонслужби України пропустили на територію держави понад 16 тисяч наших громадян, які повернулись з-за кордону. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Так, повідомляється, що в числі українців, які 28 березня повернулися з-за кордону, більш як 5,7 тисяч осіб прибули без власного транспорту.

Майже 3,5 тисячі українців прикордонники оформили в аеропорту "Бориспіль". Ці громадяни прибули 21 чартерним та спеціальним авіарейсом.

Також вчора Україну залишили 5,3 тисячі іноземців, яких оформлено на виїзд.

"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 16 тисяч осіб. Особам, які прибули в Україну встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки", - повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше очільник МВС повідомив, що для українців, які прибувають з-за кордону, введуть примусову обсервацію. 

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