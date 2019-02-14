За сутки в Украине растаможили почти 8 тысяч "евроблях"

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Украине по льготной ставке акциза оформили почти 161 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией. За минувшие сутки растаможили почти 8 тысяч авто на еврономер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы.