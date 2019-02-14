За сутки в Украине растаможили почти 8 тысяч "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Украине по льготной ставке акциза оформили почти 161 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией. За минувшие сутки растаможили почти 8 тысяч авто на еврономер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы.
"Граждане активно пользуются возможностью оформить по льготной ставке акцизного налога свое транспортное средство, которое ввезено на таможенную территорию Украины. Так, с 25 ноября 2018 года по 13 февраля (включительно) 2019 года было осуществлено таможенное оформление почти 161 тыс. таких автомобилей. За них владельцы заплатили 10,1 млрд грн платежей", - говорится в сообщении.
В ГФС подчеркнули, что, учитывая истекающий срок льготного периода применения ставки акциза, с конца января 2019 года количество оформленных авто стремительно возросло.
"Так, по оперативной информации, наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля - почти 8 тысяч", - отметили в ведомстве.
При этом, из общего количества оформленных автомобилей 101,5 тысяч - авто на еврономерах, ввезенные на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их растаможивание заплатили более 6,3 млрд грн.
Из этого количества почти 86,8 тысяч - те автомобили, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы заплатили в общем 737,6 млн грн, что освободило их от админответственности.
В ГФС подчеркнули, что срок льготного периода применения ставки акцизного налога для растаможивания авто на еврономерах истекает 22 февраля.
Как сообщал УНН, три дня до завершения льготного периода растаможки авто на иностранных номерах киевская таможня будет работать до полуночи.
Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.