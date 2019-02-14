За добу в Україні розмитнили майже 8 тисяч "євроблях"

"Громадяни активно користуються можливістю оформити за пільговою ставкою акцизного податку свій транспортний засіб, який ввезено на митну територію України. Так, з 25 листопада 2018 року по 13 лютого (включно) 2019 року було здійснено митне оформлення майже 161 тис. таких автівок. За них власники сплатили 10,1 млрд грн платежів", - сказано у повідомленні.

У ДФС підкреслили, що, враховуючи термін пільгового періоду застосування ставки акцизу, який спливає, з кінця січня 2019 року кількість оформлених авто стрімко зросла.

"Так, за оперативною інформацією, найбільшу кількість авто було оформлено 13 лютого – майже 8 тисяч", - зазначили у відомстві.

При цьому, із загальної кількості оформлених автомобілів 101,5 тисяч – авто на єврономерах, ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їх розмитнення сплатили понад 6,3 млрд грн.

Із цієї кількості майже 86,8 тисяч – ті автомобілі, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники сплатили загалом 737,6 млн грн, що звільнило їх від адмінвідповідальності.

У ДФС підкреслили, що термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для розмитнення авто на єврономерах спливає 22 лютого.

Як повідомляв УНН, три дні до завершення пільгового періоду розмитнення авто на іноземних номерах київська митниця працюватиме до опівночі.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.