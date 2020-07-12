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За сутки в ВСУ обнаружили два новых случая заражения коронавирусом

За сутки в ВСУ обнаружили два новых случая заражения коронавирусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

“По состоянию на 10.00 12 июля в Вооруженных Силах Украины болеет 144 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии выздоровели — 442 человека, летальных случаев — 5.

На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 535 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня — 43 человека”, - сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Двое военнослужащих (Винницкая и Хмельницкая область) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро 12 июля в Украине зафиксировано более 53 000 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 , из которых 678 выявлены за прошедшие сутки.

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