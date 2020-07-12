За добу у ЗСУ виявили два нових випадки зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає УНН.
«Станом на 10.00 12 липня в Збройних Силах України хворіє 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Всього за час пандемії одужало – 442 особи, летальних випадків – 5.
На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 535 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 43 особи», - повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.
Двоє військовослужбовців (Вінницька та Хмельницька область) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано понад 53 тисячі випадків зараження вірусом SARS-CoV-2, з яких 678 виявлені за минулу добу.