За сутки в Киеве от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 11458 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 25064 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105678 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115004 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119489 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117950 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144814 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104660 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102906 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки в Киеве от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей

За сутки в Киеве от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей

Киев  •  УНН

 • 13008 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Киеве за минувшие сутки от COVID-19 излечилось рекордное количество людей - 160. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Выздоровели за минувшие сутки 160 человек - это больше всего за все время пандемии. Всего коронавирус преодолели 2 320 жителей Киева", - отметил он.

Напомним, в Киеве с начала пандемии зафиксировано уже 6 689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 76 новых больных.

Как ранее сообщал УНН, в Украине на 8:50 17 июля зафиксировано уже более 57,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800.

Украинские Национальные Новости

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