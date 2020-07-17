За сутки в Киеве от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Киеве за минувшие сутки от COVID-19 излечилось рекордное количество людей - 160. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Выздоровели за минувшие сутки 160 человек - это больше всего за все время пандемии. Всего коронавирус преодолели 2 320 жителей Киева", - отметил он.
Напомним, в Киеве с начала пандемии зафиксировано уже 6 689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 76 новых больных.
Как ранее сообщал УНН, в Украине на 8:50 17 июля зафиксировано уже более 57,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800.