За добу у Києві від COVID-19 вилікувалась рекордна кількість людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Києві за минулу добу від COVID-19 вилікувалося рекордна кількість людей – 160. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Одужали за минулу добу 160 людей – це найбільше за весь час пандемії. Всього коронавірус подолали 2 320 жителів Києва", - зазначив він.
Нагадаємо, у Києві з початку пандемії зафіксовано вже 6 689 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них за останню добу - 76 нових хворих.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні на 8:50 17 липня зафіксовано вже понад 57,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби - понад 800.