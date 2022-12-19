За сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область почти 70 раз: есть 6 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 69 раз обстреляли Херсонскую область - 6 гражданских получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Цитата
"российские оккупанты 69 раз обстреляли территорию Херсонской области. По мирным населенным пунктам области враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - написал он в Telegram.
Детали
Также он отметил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 6 человек получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, захватчики продолжают атаковать жилые кварталы Херсона. Попали в образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома, указал глава ОВА.
Дополнение
17 декабря российские оккупанты 54 раза обстреляли Херсонскую область - погибли 3 человека, 6 получили ранения разной степени тяжести.