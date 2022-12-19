За добу окупанти обстріляли Херсонщину майже 70 разів: є 6 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Минулої доби російські окупанти 69 разів обстріляли Херсонщину - 6 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"російські окупанти 69 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області ворог бив з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - написав він в Telegram.
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Також він зазначив, що минулої доби через російські обстріли 6 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Окрім того, загарбники продовжують атакувати житлові квартали Херсона. Поцілили в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки, вказав голова ОВА.
Доповнення
17 грудня російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину – загинуло 3 людей, 6 дістали поранення різного ступеня тяжкості.