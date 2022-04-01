За сутки оккупанты 170 раз обстреляли Харьковскую область из "Градов" – председатель ОГА

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"За минувшие сутки российские оккупационные войска наносили артиллерийские, минометные, танковые обстрелы по районам Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи. Всего зафиксировали около 46 ударов.

Также зафиксировано около 170 обстрелов противником из РСЗО типа "Град" и 1 ракетный удар в центральную часть города", — написал Синегубов.

Добавим

По данным Синегубова, вражеской авиации над Харьковом не видели, но зафиксировали определенную активность БПЛА врага, которые совершали полеты с разведывательной целью.

Из Изюмского района начали эвакуировать жителей, потому что в этом направлении продолжаются активные боевые действия.

Председатель ОГА отметил, что Харьковская область ежедневно получает гуманитарную помощь из Полтавы, Львова, Винницы, Волыни, а также от международных партнеров - Польши, Чехии и других.

Напомним

31 марта российские оккупанты попали ракетой недалеко от центра Харькова.