Окупанти влучили ракетою неподалік центру Харкова – голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні, 31 березня, російські окупанти влучили ракетою неподалік центру Харкова. Про це у Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов , передає УНН.
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"Сьогодні у Харкові було неспокійно. Вдень росіяни влучили ракетою неподалік центра Харкова, фіксуємо інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Дані про постраждалих уточнюються", - написав він.
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Голова ОДА розповів, що тривають бої за Ізюм, у цьому напрямку Збройні Сили тримають позиції.
В одному з населених пунктів поряд із Ізюмом було евакуйовано близько 2500 людей, щоб попередити можливі "несприятливі наслідки".
"Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків вперед. Дякуючи ЗСУ, евакуація пройшла без обстрілів", - зазначив Синєгубов.
Також він повідомив, що за цю добу українській армії вдалося знищити 4 ворожих літаки – 1 винищувач і 3 бомбардувальника.
Нагадаємо
Окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із людьми на трасі поблизу Харкова.