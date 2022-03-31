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Оккупанты попали ракетой недалеко от центра Харькова - председатель ОГА

Киев • УНН

 • 131878 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня, 31 марта, российские оккупанты попали ракетой недалеко от центра Харькова. Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов , передает УНН.

Оккупанты попали ракетой недалеко от центра Харькова - председатель ОГА

Цитата

"Сегодня в Харькове было неспокойно. Днем россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова, фиксируем интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Данные о пострадавших уточняются", - написал он.

Детали 

Глава ОГА рассказал, что продолжаются бои за Изюм, в этом направлении Вооруженные Силы держат позиции.

В одном из населенных пунктов рядом с Изюмом было эвакуировано около 2500 людей, чтобы предупредить возможные неблагоприятные последствия".

"Это не значит, что мы теряем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед. Благодаря ВСУ, эвакуация прошла без обстрелов", - отметил Синегубов.

Также он сообщил, что за эти сутки украинской армии удалось уничтожить 4 вражеских самолета - 1 истребитель и 3 бомбардировщика.

Напомним 

Оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми на трассе недалеко от Харькова.

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