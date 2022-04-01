За добу окупанти 170 разів обстріляли Харківщину з "Градів" – голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Минулої доби російські окупанти обстріляли Харківську область з реактивної системи залпового вогню "Град" приблизно 170 разів. Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"За минулу добу російські окупаційні війська наносили артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього зафіксували близько 46 ударів.
Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град" і 1 ракетний удар в центральну частину міста", — написав Синєгубов.
Додамо
За даними Синєгубова, ворожої авіації над Харковом не бачили, але зафіксували певну активність БПЛА ворога, які здійснювали польоти з розвідувальною метою.
Із Ізюмського району почали евакуйовувати жителів, тому що у цьому напрямку тривають активні бойові дії.
Голова ОДА зазначив, що Харківщина щодня отримує гуманітарну допомогу із Полтави, Львова, Вінниці, Волині, а також від міжнародних партнерів – Польщі, Чехії та інших.
Нагадаємо
31 березня російські окупанти влучили ракетою неподалік центру Харкова.