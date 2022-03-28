За сутки на Востоке Украины военные обезвредили до 70 российских оккупантов и 7 танков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. За сутки в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты 3 раза атаковали позиции украинских защитников. В результате рашисты потеряли до 70 военных и 7 танков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".
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"Сегодня, 28 марта, в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска 3 раза атаковали позиции украинских защитников", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в результате оккупанты понесли потери в живой силе и технике, а именно:
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- личного состава - до 70;
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- танков - 7;
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- БМП - 4;
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- БПЛА - 2.
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Дополнение
Бойцы полка "Азов", которые защищают Мариуполь, сегодня уничтожили один танк, один БТР и один БМП врага. Также был подбит еще один танк российских оккупантов.