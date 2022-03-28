За сутки на Востоке Украины военные обезвредили до 70 российских оккупантов и 7 танков

Цитата

"Сегодня, 28 марта, в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска 3 раза атаковали позиции украинских защитников", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в результате оккупанты понесли потери в живой силе и технике, а именно:



личного состава - до 70;



танков - 7;



БМП - 4;



БПЛА - 2.



Дополнение

Бойцы полка "Азов", которые защищают Мариуполь, сегодня уничтожили один танк, один БТР и один БМП врага. Также был подбит еще один танк российских оккупантов.