За добу на Сході України військові знешкодили до 70 російських окупантів та 7 танків

Цитата

"Сьогодні, 28 березня, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська 3 рази атакували позиції українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в результаті окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці, а саме:



особового складу – до 70;



танків – 7;



БМП – 4;



БПЛА – 2.



Доповнення

Бійці полку "Азов", які боронять Маріуполь, сьогодні знищили один танк, один БТР та один БМП ворога. Також було підбито ще один танк російських окупантів.