За добу на Сході України військові знешкодили до 70 російських окупантів та 7 танків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. За добу в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти 3 рази атакували позиції українських захисників. В результаті рашисти втратили до 70 військових та 7 танків. Про це УНН повідомляє з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Цитата
"Сьогодні, 28 березня, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська 3 рази атакували позиції українських захисників", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в результаті окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці, а саме:
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- особового складу – до 70;
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- танків – 7;
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- БМП – 4;
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- БПЛА – 2.
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Доповнення
Бійці полку "Азов", які боронять Маріуполь, сьогодні знищили один танк, один БТР та один БМП ворога. Також було підбито ще один танк російських окупантів.