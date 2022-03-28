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За добу на Сході України військові знешкодили до 70 російських окупантів та 7 танків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. За добу в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти 3 рази атакували позиції українських захисників. В результаті рашисти втратили до 70 військових та 7 танків. Про це УНН повідомляє з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

За добу на Сході України військові знешкодили до 70 російських окупантів та 7 танків

Цитата

"Сьогодні, 28 березня, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська 3 рази атакували позиції українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в результаті окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці, а саме:

  • особового складу – до 70;
  • танків – 7;
  • БМП – 4;
  • БПЛА – 2.

Доповнення

Бійці полку "Азов", які боронять Маріуполь, сьогодні знищили один танк, один БТР та один БМП ворога. Також було підбито ще один танк російських окупантів.

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