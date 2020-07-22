За сутки COVID-19 в Украине заболело 83 медики
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 75 детей и 83 медицинских работника. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (на COVID-19 - ред.) заболело 829 человек. Из них 75 детей, а также 83 медицинских работника. Были госпитализированы 197 человек. Зафиксировано 16 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выздоровели 973 пациента.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 60 тыс. 995 человек. Из них 4329 детей, а также 8103 медицинских работников", - добавил Максим Степанов.
По его словам, в целом выздоровели 33 тыс. 172 человека, а летальных случаев 1534.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 31 тыс. 973 тесты. Из них 13 тыс. 574 исследования методом ПЦР, а также 18 тыс. 399 исследования методом ИФА", - отметил Максим Степанов.
Напомним, в Украине уже почти 61 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 829.