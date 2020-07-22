За добу на COVID-19 в Україні захворіло 83 медики
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В Україні за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 75 дітей та 83 медичних працівники. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу (на COVID-19 - ред.) захворіло 829 осіб. З них 75 дітей, а також 83 медичних працівники. Було госпіталізовано 197 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків", - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що при цьому за добу одужало 973 пацієнти.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 60 тис. 995 людей. З них 4329 дітей, а також 8103 медичних працівників”, - додав Максим Степанов.
За його словами, загалом одужало 33 тис. 172 людини, а летальних випадків 1534.
“За попередню добу загалом було здійснено 31 тис. 973 тести. Із них 13 тис. 574 дослідження методом ПЛР, а також 18 тис. 399 дослідження методом ІФА”, - зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже майже 61 тис. випадків COVID-19, за добу - 829.