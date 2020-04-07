За сутки медики зафиксировали в Киеве только одно ДТП с пострадавшим
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. За сутки 6 апреля в Киеве произошло одно ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Пострадавший был госпитализирован.
В общем медики в течение суток совершили 842 выезда на экстренные вызовы. В частности они оказали помощь 82 взрослым и 12 детям, которые получили травмы.
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Также бригады "скорой" зафиксировали одно повешение и одно падение с высоты.
Добавим, что в течение суток "скорая" 59 раз выезжала из-за подозрений на инфицирование коронавирусом.
Напомним, на выходных в столице произошло 15 ДТП с пострадавшими.