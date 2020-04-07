За добу медики зафіксували у Києві лише одну ДТП з постраждалим
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. За добу 6 квітня у Києві сталася одна ДТП, у якій постраждала одна людина. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Постраждалого було госпіталізовано.
Загалом медики протягом доби здійснили 842 виїзди на екстрені виклики. Зокрема вони надали допомогу 82 дорослим та 12 дітям, які травмувалися.
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Також бригади "швидкої" зафіксували одне повішання та одне падіння з висоти.
Додамо, що протягом доби "швидка" 59 разів виїздила через підозру на інфікування коронавірусом.
Нагадаємо, протягом вихідних у столиці сталося 15 ДТП з постраждалими.