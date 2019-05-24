За сутки Львовская таможня изъяла полторы тонны продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В течение суток работники Львовской таможни ГФС изъяли почти полторы тонны продуктов питания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Территориального органа ДФС области.
Сообщается, что среди изъятого овощи, фрукты, молочные и мясные продукты, соки.
Так, больше всего нарушители “отметились” в незаконной перевозке молочных продуктов. В частности изъято 1020 литров молока, 384 упаковки сметаны и 256 упаковок йогуртов. Кроме того изъято более 120 кг мяса и сыра.
Среди овощей изымали помидоры, перец, баклажаны — всего 170 кг. Также незаконно пытались провезти 1600 упаковок разного сока и виноград.
В ГФС объясняют, что как правило, граждане пытались ввезти эти товары полосой движения “зеленый коридор”. Однако их объемы превышали необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины. Кроме того, все продукты питания пытались ввезти без документов, подтверждающих их качество.
Во всех случаях составлены протоколы о нарушении таможенных правил. Товары изъяты, дела направлены в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина хотел вывезти из Украины 15 кг янтаря и спрятал камни в сладостях