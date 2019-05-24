За добу Львівська митниця вилучила півтори тонни харчів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФС вилучили майже півтори тонни продуктів харчування. Про це УНН повідомили у прес-службі Територіального органу ДФС області.
Повідомляється, що серед вилученого овочі, фрукти, молочні та м’ясні продукти, соки.
Так, найбільше порушники «відзначились» в незаконному перевезенні молочних продуктів. Зокрема вилучено 1020 літрів молока, 384 упаковки сметани та 256 упаковок йогуртів. Окрім того вилучено понад 120 кг м’яса та сиру.
Серед овочів вилучали помідори, перець, баклажани – загалом 170 кг. Також незаконно намагались провезти 1600 упаковок різного соку та виноград.
У ДФС пояснюють, що як правило, громадяни намагались ввезти ці товари смугою руху «зелений коридор». Однак їх обсяги перевищували неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Окрім того, всі продукти харчування намагались ввезти без документів, які підтверджували б їх якість.
В усіх випадках складено протоколи про порушення митних правил. Товари вилучено, справи скерують до суду.
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