За сутки линию разграничения на Донбассе пересекло более 22 тыс. человек

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 6633 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 41174 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 85344 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 107156 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 115039 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128501 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144602 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147793 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 189944 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157271 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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За сутки линию разграничения на Донбассе пересекло более 22 тыс. человек

За сутки линию разграничения на Донбассе пересекло более 22 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 15126 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне проведения операции Объединенных сил пересекло 22,6 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Всего через КПВВ за прошедшие сутки последовало 22,6 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 4 человека и 2 транспортные средства; "Марьинка" - 10 657 человек и 1800 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8065 человек и 1595 транспортных средств; "Гнутово" - 3960 человек и 926 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9530 человек", - говорится в сообщении.

Сегодня утром на въезд и выезд было такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/0; "Марьинка" - 0/15; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 10/10.

Как сообщал УНН, пункт пропуска на границе с Молдовой временно прекратит работу.

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