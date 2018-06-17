За добу лінію розмежування на Донбасі перетнуло більше 22 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Минулої доби пункти пропуску в зоні проведення операції Об’єднаних сил перетнуло 22,6 тисячі осіб. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Загалом через КПВВ минулої доби прослідувало 22,6 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів: „Майорське“ — 4 особи та 2 транспортні засоби; „Мар’їнка“ — 10657 осіб та 1800 транспортних засобів; „Новотроїцьке“ — 8065 осіб та 1595 транспортних засобів; „Гнутове“ — 3960 осіб та 926 транспортних засобів; „Станиця Луганська“ — 9530 осіб”, — сказано у повідомленні.
Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд була така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/0; “Мар’їнка” — 0/15; “Новотроїцьке” — 20/30; “Гнутове” — 10/10.
Як повідомляв УНН, пункт пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово припинить роботу.