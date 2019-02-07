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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77836 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 101471 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 134555 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141510 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145335 просмотра

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За сутки энергосистема Украины выработала 282,63 млн кВт-ч электроэнергии

За сутки энергосистема Украины выработала 282,63 млн кВт-ч электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 8162 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. По состоянию на 7 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, которыми произведено, за минувшие сутки, 282,63 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 41-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 75-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.

Через системные ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 16,80 млн кВт-ч электроэнергии.

В "Энергоатоме" добавили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

В общем, за минувшие сутки, 6 февраля, станциями выработано 282,63 кВт-ч электроэнергии.

Напомним, коллегией судей Шевченковского районного суда города Киева закончено исследование доказательств, полученных в результате выполнения запроса о международной правовой помощи компетентными органами Республики Панама.

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