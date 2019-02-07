За сутки энергосистема Украины выработала 282,63 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По состоянию на 7 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, которыми произведено, за минувшие сутки, 282,63 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 41-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 75-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
Через системные ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 16,80 млн кВт-ч электроэнергии.
В "Энергоатоме" добавили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
В общем, за минувшие сутки, 6 февраля, станциями выработано 282,63 кВт-ч электроэнергии.
Напомним, коллегией судей Шевченковского районного суда города Киева закончено исследование доказательств, полученных в результате выполнения запроса о международной правовой помощи компетентными органами Республики Панама.