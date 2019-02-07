За добу енергосистема України виробила 282,63 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Станом на 7 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, якими вироблено, за минулу добу, 282,63 млн кВт-г електроенергії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
"На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 41-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 75-а доба середнього планового ремонту", - йдеться у повідомленні.
Через системні обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 16,80 млн кВт-г електроенергії.
В "Енергоатомі" додали, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Загалом, минулої доби, 6 лютого, станціями вироблено 282,63 млн кВт-г електроенергії.
Нагадаємо, колегією суддів Шевченківського районного суду міста Києва закінчено дослідження доказів, отриманих в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами Республіки Панама.