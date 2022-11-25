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За девять месяцев Россия потратила на войну 82 млрд. долларов — Forbes

За девять месяцев Россия потратила на войну 82 млрд. долларов — Forbes

Киев • УНН

 • 779547 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. За девять месяцев Россия потратила на войну 82 миллиарда долларов, что составляет четверть годового бюджета. В следующем году РФ может ее не потянуть

Об этом свидетельствуют расчеты Forbes, пишет УНН.

Детали

Прямые военные расходы России за 9 месяцев войны, по расчетам Forbes, составляют примерно 82 млрд долларов. Эта оценка включает в себя непосредственные расходы, необходимые для поддержки военных действий. Но не включает стабильные расходы на оборону, или потери связаны с экономикой.

В 2021 году все бюджетные доходы России составляли 340 млрд. долларов. То есть, РФ уже потратила четверть прошлогодних доходов на военные действия, отмечают в издании.

Тем временем война требует больше денег. Осенью стоимость расходов на войну для РФ выросла вдвое. Сейчас война требует не менее 10 млрд. долларов в месяц.

Расходы на армию

Контрактным солдатам армии РФ обещают зарплату от 200 000 рублей в месяц за войну в Украине плюс дополнительные выплаты.

В среднем, на одного солдата, тратится около 200 долларов в день. В октябре Россия резко увеличила численность своих войск. 300 тысяч мобилизованных обойдутся бюджету РФ в дополнительные 1,8 млрд. долларов в месяц. Кроме этого, необходимо увеличить расходы на обеспечение и амуницию.

Общие расходы на зарплату военных, привлеченные к боевым действиям, составляют около 2,7 млрд. долларов после проведения мобилизации.

Ракеты, снаряды, амуниция и техника

Основная статья расходов армии во время войны – это боеприпасы и военные.

По разным оценкам Россия в этой войне использовала от 10 000 до 50 000 снарядов в день. Наиболее интенсивная работа артиллерии приходилась на май-июль. Но с появлением HIMARS и регулярном уничтожении складов боеприпасов интенсивность работы русской артиллерии заметно уменьшилась.

Средняя цена снаряда советского калибра около 1000 долларов. Следовательно, только на обеспечение артиллерии россияне потратили более 5,5 млрд. долларов. Но если раньше это были боеприпасы, изготовленные в РФ, то сейчас активно обсуждаются возможные поставки из Северной Кореи.

Очевидно Россия не готовилась к столь длительной войне и ее запас снарядов и возможности производства не позволяют обеспечить собственные потребности.

По Украине враг выпустил более 4000 ракет. Средняя стоимость одной российской ракеты составляет 3 млн. долларов.

Общие потери российской авиации в денежном эквиваленте составляют 8 млрд. долларов.

Украинские Национальные Новости

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