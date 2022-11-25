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За дев'ять місяців Росія витратила на війну 82 млрд доларів — Forbes

За дев'ять місяців Росія витратила на війну 82 млрд доларів — Forbes

Київ • УНН

 • 779547 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. За дев'ять місяців Росія витратила на війну 82 мільярдів доларів, що становить чверть її річного бюджету. Наступного року РФ може її не потягнути

Про це свідчать розрахунки Forbes, пише УНН.

Деталі

Прямі військові витрати Росії за 9 місяців війни, за розрахунками Forbes, становлять приблизно 82 млрд доларів. Ця оцінка включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки військових дій. Та не включає стабільні видатки на оборону, або втрати пов’язані з економікою.

В 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали 340 млрд доларів. Тобто РФ уже витратила чверть минулорічних доходів на військові дії, зазначають у виданні.

Тим часом війна вимагає більше грошей. Восени вартість витрат на війну для РФ зросла вдвічі. Зараз війна потребує щонайменше 10 млрд доларів на місяць.

Витрати на армію

Контрактним солдатам армії РФ обіцяють зарплату від 200 000 рублів на місяць за війну в Україні, плюс додаткові виплати.

В середньому, на одного солдата, витрачається близько 200 доларів на день. В жовтні Росія різко збільшила чисельність своїх військ. 300 000 мобілізованих обійдуться бюджету РФ в додаткові 1,8 млрд доларів на місяць. Окрім цього необхідно збільшити витрати на забезпечення і амуніцію.

Загальні витрати на зарплату військових, які залучені до бойових дій, складають близько 2,7 млрд доларів після проведення мобілізації.

Ракети, снаряди, амуніція та техніка

Основна стаття витрат армії під час війни – це боєприпаси і забезпечення військових.

За різними оцінками Росія в цій війні використовувала від 10 000 до 50 000 снарядів на день. Найбільш інтенсивна робота артилерії припадала на травень-липень. Але з появою HIMARS і регулярному знищенні складів боєприпасів, інтенсивність роботи російської артилерії помітно зменшилася.

Середня ціна снаряду радянського калібру близько 1000 доларів. Отже, тільки на забезпечення артилерії росіяни витратили понад 5,5 млрд доларів. Але, якщо раніше це були боєприпаси, виготовлені в РФ, то зараз активно обговорюються можливі поставки з Північної Кореї.

Очевидно Росія не готувалася до настільки тривалої війни і її запас снарядів та можливості виробництва не дозоляють забезпечити власні потреби.

По Україні ворог випустив понад 4000 ракет. Середня вартість однієї російської ракети складає 3 млн доларів.

Загальні втрати російської авіації в грошовому еквіваленті складають 8 млрд доларів.

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